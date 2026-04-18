Nel corso degli anni, diverse personalità di alto profilo hanno visitato la Casa Bianca, tra cui membri della famiglia reale britannica come la regina Elisabetta, e figure di spicco come Lady Diana e John Travolta. Questi incontri sono avvenuti in occasioni ufficiali e di rappresentanza, con visite che hanno coinvolto anche presidenti degli Stati Uniti e altri leader mondiali. La storia delle visite dei reali britannici alla residenza presidenziale si estende su diversi decenni.

La questione non è sempre stata così controversa. Anche se alla luce della rivoluzione potrà sembrare paradossale, presidenti americani e reali britannici intrattengono rapporti cordiali da oltre un secolo. La prima visita reale inglese avvenne meno di cento anni dopo l’incendio della Casa Bianca da parte degli inglesi nel 1814. Da allora, la famiglia reale è stata ospite più o meno regolare di Washington, e le sue visite sono un esempio di diplomazia soft nella sua forma più glamour. Edoardo, principe del Galles (il futuro re Edoardo VII) ebbe l’onore di essere il primo reale britannico a visitare la Casa Bianca. Nel 1860, dopo un tour in Canada, il principe arrivò in America in visita non ufficiale, viaggiando in incognito come «Barone Renfrew».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Lady Diana e John Travolta alla regina Elisabetta e Eisenhower: storia delle visite dei reali britannici alla Casa Bianca

Notizie correlate

La regina Camilla alla cerimonia del Commonwealth Day stupisce con una spilla appartenuta alla Regina Madre (e tutti i look delle reali, e non solo, presenti)Le due donne indossavano i colori dell'Union Jack, le loro perle e i loro diamanti aggiungevano il bianco necessario.

Un robot scorta Melania alla Casa Bianca, prima volta nella storia. La first lady propone gli umanoidi come educatori per gli studenti americaniUn robot, invece che una persona, ha scortato oggi la first lady americana alla Casa Bianca, per la prima volta nella storia.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lady Diana in Giappone con il cerchietto più improbabile di sempre; Negli Anni 80 Lady Diana aveva anticipato la passione che abbiamo oggi per gli stivali slouchy; Meghan Markle in Australia con Harry: il look omaggia Lady Diana; Innamorarsi dopo il matrimonio, la strana domanda di Carlo III.

Lady Diana e la notte in cui si travestì da drag queen per uscire con Freddy MercuryGiacca mimetica, berretto militare e occhiali da sole: solo uno dei tanti travestimenti adottati da Lady Diana quando usciva con l’amico Freddy Mercury. Una nuova biografia della principessa appena ... iodonna.it

Lady Diana, i suoi look iconici all’asta per milioni di dollariDa sempre Lady Diana non è solo l’emblema della Royal Family, ma anche un simbolo di eleganza e rivoluzione nel mondo della moda. I suoi abiti più iconici sono diventati protagonisti di un’asta ... dilei.it

Di Beppe Sebaste mi ricordo le sue panchine, il suo autista di Lady Diana, il suo romanzo con fantasmi, il suo raccontarmi con grazia l’opera di Parmeggiani e l’operazione al cuore che lo aveva salvato. Il suo bel francese, le serate con Stefania Scateni e Mart facebook