Donna travolta dall’albero | Ho preso una bella paura Questione di centimetri

Una donna è rimasta coinvolta in un incidente mentre un albero le è caduto addosso. La donna ha raccontato di aver avuto molta paura, sottolineando che la situazione si è risolta grazie a pochi centimetri. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, nel centro storico di una città toscana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica.

di Laura Valdesi SIENA "Mai come ieri pomeriggio ho capito che la vita è una questione di centimetri. Uno in più o in meno fa la differenza tra una tragedia e un sospiro di sollievo. Perché la donna che per un centimetro non ha subito conseguenze maggiori dalla caduta dell’albero in via Calamandrei è mia moglie. Quando mi hanno chiamato e poi me l’hanno passata al telefono non credevo si fosse andati ad un centimetro dalla tragedia, poi ho visto le foto", scrive sui social il marito di Antonella Brizzi. E’ lei la donna rimasta sotto il grande albero venuto giù lunedì in quello che tutti chiamano il ’passaggio Calamandrei’. Un tratto che nel quartiere usano per muoversi in sicurezza, di qui non passano le macchine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna travolta dall’albero: "Ho preso una bella paura. Questione di centimetri" The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Russia, Solovyev: “Non ho insultato Meloni in quanto donna, questa è una questione politica” Paura davanti al pronto soccorso del Policlinico: albero crolla su un'ambulanza e uno scooter, ferita una donnaTragedia sfiorata in via Liborio Giuffrè, davanti al pronto soccorso del Policlinico, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato... Una raccolta di contenuti Si parla di: Donna travolta dall’albero: Ho preso una bella paura. Questione di centimetri. Donna travolta dall’albero: Ho preso una bella paura. Questione di centimetriAntonella Brizzi racconta la disavventura nel passaggio Calamandrei a San Miniato Un bene che sia accaduto quando c’ero solo io. Qui passano nonne, bambini e studenti. lanazione.it Donna uccisa da albero a Roma, a rischio processo due funzionari CampidoglioRischio processo per due funzionari del Campidoglio in relazione alle morte di Francesca Ianni, 45 anni, uccisa dalla caduta di un albero dove si trovava con i tre figli, rimasti illesi, il 23 ... ansa.it