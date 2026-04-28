Durante una trasmissione televisiva, il giornalista russo ha riferito di aver chiesto scusa a una modella russa per un commento, precisando che non si trattava di un insulto rivolto alla presidente del Consiglio in quanto donna, ma di una questione politica. In precedenza, aveva pronunciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato reazioni pubbliche. In seguito, ha chiarito le sue parole, sottolineando il carattere politico della questione.

Vladimir Solovyev non ha intenzione di scusarsi con Giorgia Meloni. Dopo ipesantissimi insulti alla premier, che ha tra l’altrodefinito“vergogna della razza umana, fascista e traditrice“nel suo programma tv“Polnyj Kontakt”, il propagandista del Cremlino è stato intervistato dalla blogger russa Viktorya Bonya, anche lei oggetto delle sue offese. Durante la trasmissione, organizzata dallo stesso Solovyev per un confronto con la modella Bonya, si è discusso degli insulti alle donne.Il conduttore russo dopo essersi scusato con Viktorya, è stato esortato dai lei stessa“a scusarsi con Meloni”. Ha replicato poi il giornalista:“No, no, no. Vika, glielo spiego.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia, Solovyev: “Non ho insultato Meloni in quanto donna, questa è una questione politica”

Notizie correlate

Vladimir Solovyev, chi è il conduttore russo che ha insultato Meloni: la falce e il martello sulla giacca e perché parla italianoÈ considerato uno dei principali volti della propaganda e della disinformazione in Russia, Vladimir Solovyev, 63 anni, è di fatto la voce – non...

Leggi anche: Alessandro Orsini liquida gli insulti di Solovyov a Meloni, "grottesco farne una questione politica"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Idiota, puttaMeloni: l'attacco del megafono di Putin alla premier, ed è scontro tra Russia e Italia; Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella; Insulti a Meloni, Solovyov non si scusa. Zelensky: rispetto per Italia.

Meloni replica agli insulti di Solovyev sulla tv russa: Non abbiamo padroni e non prendiamo ordiniLa presidente del Consiglio risponde al durissimo attacco ricevuto dal conduttore vicino a Putin. Cosa ha detto la premier ... today.it

Raffica di insulti in italiano a Giorgia Meloni sulla tv russa: Cattiva donnuccia, traditriceL'uomo, giornalista molto vicino a Vladimir Putin, ha attaccato la presidente del Consiglio in uno dei suoi programmi. I rapporti tra Mosca e Roma sono molto tesi, a causa del sostegno dell'Italia all ... today.it

Putin e Kim sanciscono con "il sangue" un nuovo accordo militare ️ Di Priscilla Ruggiero Il monumento ai soldati nordcoreani morti nel Kursk, per combattere la guerra della Russia in Ucraina, e la storia di Misha, un bambino ucraino proveniente dalla parte - facebook.com facebook

Ucraina, Russia: 3 civili uccisi per raid Kiev su Belgorod x.com