Donazione del Lions club

Il Lions club ha donato vetri di Murano al Comune di Foligno per illuminare alcune zone della città. A breve inizieranno anche i lavori di restauro dell’antico portone, finanziati grazie alla stessa donazione. L’intervento mira a valorizzare gli spazi pubblici e preservare il patrimonio storico locale. La consegna dei vetri è avvenuta recentemente, e i lavori sono programmati per i prossimi giorni.

FOLIGNO Vetri di Murano per illuminare il Comune di Foligno, a breve partiranno anche gli interventi per il restauro dell’antico portone. "Sono iniziati – spiega il sindaco Stefano Zuccarini - gli interventi per il completo ripristino dell’impianto di illuminazione dei lampioni artistici del Palazzo comunale. L’amministrazione ha acquisito ed ha accolto con grande piacere la donazione, da parte del Lions Club Foligno, delle nuove sfere in vetro fatte appositamente realizzare artigianalmente da una ditta specializzata di Murano ". Il sindaco ricorda che "nell’ambito dell’intervento è stata, come già previsto, riattivata la lampada votiva alla...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donazione del Lions club Donativos del Club de Leones Notizie correlate Il Lions Club fa una donazione all’associazione DedaloIl Lions Club Carpi Host ha donato mille euro all’associazione Dedalo, impegnata nel contrasto a indebitamento, gioco d’azzardo patologico e nel... Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donazione del Lions club; Novara Città Sicura: donazione del Lions Club alla Provincia per la sicurezza ambientale; Fondazione Ospedale Salesi, dai Lions Osimo 2mila euro per l’oncologia pediatrica; Un assegno del Lions Osimo donato alla Fondazione Salesi. Importante donazione del Lions Club di Sansepolcro agli ambulatori pediatrici della ValtiberinaArezzo, 14 novembre 2023 – Il Centro Socio Sanitario di Sansepolcro da oggi diventa più funzionale grazie all’importante donazione del club borghese. Il Lions Club di Sansepolcro ha infatti donato ... lanazione.it Ancona Lions Club di Osimo dona 2mila euro alla Fondazione SalesiSosterrà il progetto di Pet Therapy a domicilio per i bambini oncologici, frutto del ricavato dello spettacolo solidale promosso al Teatro La Nuova Fenice andato in scena il 31 gennaio scorso ... qdmnotizie.it Lions per l'Ambiente a Riesi: poster della Pace e donazione alberi d'ulivo alla scuola "Carducci" https://ilcaffequotidiano.online/lions-riesi-premiazione-poster-della-pace-e-donazione-alberi-di-ulivo-allistituto-carducci/ - facebook.com facebook