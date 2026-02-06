Il Lions Club fa una donazione all’associazione Dedalo
Il Lions Club Carpi Host ha donato mille euro all’associazione Dedalo. L’obiettivo è aiutare Dedalo a continuare a lavorare contro il gioco d’azzardo patologico e a promuovere l’educazione finanziaria. La donazione si inserisce in un impegno concreto per sostenere le attività dell’associazione e aiutare chi si trova in difficoltà.
Il Lions Club Carpi Host ha donato mille euro all’associazione Dedalo, impegnata nel contrasto a indebitamento, gioco d’azzardo patologico e nel promuovere l’ educazione finanziaria, per sostenerne le attività. "Con questo service - spiega Carlo Camocardi, presidente Lions - abbiamo inteso sostenere Dedalo e i suoi volontari per la passione e l’impegno civile con il quale si dedicano a un tema importante e delicato, del quale si parla troppo poco, come quello dell’indebitamento e dell’educazione finanziaria che può prevenirlo". "Il nostro scopo – commenta il presidente di Dedalo. Fulvio Ferrarini – è aiutare chi si trova in difficoltà rispetto alla gestione delle proprie finanze individuali o familiari, attraverso sostegno, consulenza e indicazioni per uscire dalla situazione debitoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Lions Club
Contrasto ai debiti di gioco, il Lions Club Carpi Host dona mille euro a Dedalo
Il Lions Club Carpi Host ha deciso di aiutare Dedalo con una donazione di mille euro.
Lugo, una donazione dei Lions al reparto di oncologia dell'Umberto I
Ultime notizie su Lions Club
Argomenti discussi: Il Lions Club fa una donazione all’associazione Dedalo; Il Lions Club di Albinea celebra i 25 anni dell’Hospice Madonna dell’Uliveto; Lions Club di Orvieto assegna ad Andrea Stella il Melvin Jones Fellow; Sport senza Barriere: a Piacenza torna l’iniziativa paralimpica dei Lions Club.
Il Lions Club fa una donazione all’associazione DedaloIl Lions Club Carpi Host ha donato mille euro all’associazione Dedalo, impegnata nel contrasto a indebitamento, gioco d’azzardo patologico e nel promuovere l’educazione finanziaria, per sostenerne le ... ilrestodelcarlino.it
Lions Club Ragusa: lo Zaino sospeso è un gesto di solidarietà che fa scuolaRagusa – Un gesto di solidarietà che fa scuola: il Lions Club Ragusa Host, sotto la guida della presidente Carmen Occhipinti, ha lanciato con grande successo il service Zaino sospeso, un progetto ... quotidianodiragusa.it
5/2/26.Lions Club“Contarina-Delta Po” MOSAICO FRIENDS,a“Casa Corrado”una squadra vincente. Il 16/1 soci ed ospiti per incontrare gli attori indispensabili per affrontare i “disturbi dello spettro autistico”, un’autentica emergenza sanitaria che va aumentand x.com
A cura del Lions Club Roverano, presso il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia, si è svolto un incontro con gli studenti di tre classi sul tema "Donazione di organi e tessuti." I relatori Lion Santo Durelli e Alessandra Bertone della Associazione Banca degli Oc facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.