Il Lions Club Carpi Host ha donato mille euro all’associazione Dedalo. L’obiettivo è aiutare Dedalo a continuare a lavorare contro il gioco d’azzardo patologico e a promuovere l’educazione finanziaria. La donazione si inserisce in un impegno concreto per sostenere le attività dell’associazione e aiutare chi si trova in difficoltà.

Il Lions Club Carpi Host ha donato mille euro all’associazione Dedalo, impegnata nel contrasto a indebitamento, gioco d’azzardo patologico e nel promuovere l’ educazione finanziaria, per sostenerne le attività. "Con questo service - spiega Carlo Camocardi, presidente Lions - abbiamo inteso sostenere Dedalo e i suoi volontari per la passione e l’impegno civile con il quale si dedicano a un tema importante e delicato, del quale si parla troppo poco, come quello dell’indebitamento e dell’educazione finanziaria che può prevenirlo". "Il nostro scopo – commenta il presidente di Dedalo. Fulvio Ferrarini – è aiutare chi si trova in difficoltà rispetto alla gestione delle proprie finanze individuali o familiari, attraverso sostegno, consulenza e indicazioni per uscire dalla situazione debitoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Lions Club fa una donazione all’associazione Dedalo

Approfondimenti su Lions Club

Il Lions Club Carpi Host ha deciso di aiutare Dedalo con una donazione di mille euro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lions Club

Argomenti discussi: Il Lions Club fa una donazione all’associazione Dedalo; Il Lions Club di Albinea celebra i 25 anni dell’Hospice Madonna dell’Uliveto; Lions Club di Orvieto assegna ad Andrea Stella il Melvin Jones Fellow; Sport senza Barriere: a Piacenza torna l’iniziativa paralimpica dei Lions Club.

Il Lions Club fa una donazione all’associazione DedaloIl Lions Club Carpi Host ha donato mille euro all’associazione Dedalo, impegnata nel contrasto a indebitamento, gioco d’azzardo patologico e nel promuovere l’educazione finanziaria, per sostenerne le ... ilrestodelcarlino.it

Lions Club Ragusa: lo Zaino sospeso è un gesto di solidarietà che fa scuolaRagusa – Un gesto di solidarietà che fa scuola: il Lions Club Ragusa Host, sotto la guida della presidente Carmen Occhipinti, ha lanciato con grande successo il service Zaino sospeso, un progetto ... quotidianodiragusa.it

5/2/26.Lions Club“Contarina-Delta Po” MOSAICO FRIENDS,a“Casa Corrado”una squadra vincente. Il 16/1 soci ed ospiti per incontrare gli attori indispensabili per affrontare i “disturbi dello spettro autistico”, un’autentica emergenza sanitaria che va aumentand x.com

A cura del Lions Club Roverano, presso il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia, si è svolto un incontro con gli studenti di tre classi sul tema "Donazione di organi e tessuti." I relatori Lion Santo Durelli e Alessandra Bertone della Associazione Banca degli Oc facebook