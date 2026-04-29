Donazione del corpo alla scienza Regione in prima linea con l’Università di Bologna

Trasformare il concetto di "fine" in un atto di conoscenza. È questo il cuore di "Da parte mia", la prima campagna di informazione sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem a fini di studio e ricerca. Presentata alla commissione Salute della Conferenza delle Regioni, l’iniziativa vede.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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