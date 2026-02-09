Il mondo dell' ospitalità in prima linea per promuovere la donazione di sangue e plasma | al via campagna negli hotel

Al via una campagna negli hotel di Palermo per incentivare la donazione di sangue e plasma. Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi, invita gli ospiti a partecipare, sottolineando come donare sia un gesto semplice e silenzioso, ma di grande valore per chi ha bisogno. L’iniziativa mira a coinvolgere il settore dell’ospitalità in prima linea per sostenere la solidarietà.

“Donare sangue significa compiere un gesto semplice, silenzioso, ma di immenso valore umano”. Lo dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo che oggi scende in campo per promuovere la donazione volontaria, periodica e responsabile del sangue e del plasma. Un progetto che prende vita.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Federalberghi Palermo Il gesto del Circolo Velico Reggio, in prima linea per la donazione di sangue Questa mattina, una squadra di canottaggio del Circolo Velico di Reggio Calabria si è fermata al centro comunale Avis per donare sangue. Ministero Istruzione e Avis firmano accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti con focus sull’Educazione civica Il Ministero dell'Istruzione e Avis hanno firmato un accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti, integrando questa tematica nell'ambito dell'Educazione civica. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Federalberghi Palermo Argomenti discussi: Hospitality: la 50ª edizione consolida i risultati dello scorso anno / Notizie / Novità / Homepage; HospitalitySud 2026 torna a Napoli: due giorni dedicati al futuro dell’ospitalità; Hospitality 2026: bilancio positivo per la 50esima edizione. Numeri, contenuti e trend emersi in fiera; Hospitality Out&About, la fiera oltre i padiglioni. Città più accoglienti al mondo, Montepulciano è nella top 10 secondo BookingImmersa tra le colline della Valdichiana, Montepulciano è l'unica città italiana inclusa nella selezione globale dei Traveller Awards 2026. Il borgo toscano rappresenta da sempre sinonimo di storia, ... tg24.sky.it Innovazione e sostenibilità per il futuro dell'ospitalitàAl convegno Amira a Tuttohotel Napoli esperti del settore horeca discutono innovazione, AI e sostenibilità per il futuro dell'ospitalità italiana. horecanews.it Open Day: Assapora il Tuo Futuro ALL'IPSSEOA C.RUSSO-U.TOGNAZZI CICCIANO Hai talento, passione e voglia di metterti in gioco nel mondo dell’ospitalità Vieni a scoprire dove i tuoi sogni diventano professione. Ti aspettiamo per una giornata all'ins facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.