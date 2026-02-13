San Valentino la Croce Rossa | Donate il sangue gesto d' amore che salva la vita

Il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue in occasione di San Valentino, puntando a coinvolgere più persone possibile in un gesto che può davvero salvare vite.

Il Comitato di Genova promuove una speciale iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue, i dettagli Sabato 14 febbraio, presso i principali ospedali di Genova, sarà possibile informarsi e donare sangue rivolgendosi ai Centri Trasfusionali delle strutture ospedaliere cittadine. Un gesto semplice, volontario e responsabile che può contribuire a salvare vite e a garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno ogni giorno. "Donare sangue è una delle forme più alte di altruismo - sottolinea il Comitato di Genova dellaCroce Rossa Italiana -. In una giornata simbolicamente dedicata all’amore, vogliamo ricordare quanto sia importante prendersi cura degli altri attraverso un’azione concreta, accessibile a molte persone e fondamentale per il sistema sanitario".🔗 Leggi su Genovatoday.it

