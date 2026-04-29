In un caso legale riguardante Domenico Caliendo, l’avvocato della famiglia ha presentato una richiesta di approfondimento, contestando l’uso di uno scudo penale previsto per i medici. La posizione dell’avvocato è quella di richiedere un’indagine accurata per verificare eventuali responsabilità, rifiutando di accettare l’applicazione di questa misura di tutela legale. La disputa si concentra sulla possibilità di escludere o meno le responsabilità penali dei medici coinvolti.

Controversia legale nel caso di Domenico Caliendo: l'avvocato della famiglia respinge l'ipotesi di uno scudo penale per i medici, chiedendo un accertamento rigoroso delle responsabilità. Il caso giudiziario riguardante la tragica fine di Domenico Caliendo entra in una fase di forte tensione polemica tra le parti coinvolte. Il legale che rappresenta i familiari del giovane ha espresso parole molto dure in merito alla linea difensiva adottata dai medici, rigettando con fermezza l'ipotesi di limitazioni alla responsabilità penale nel contesto dell'intervento subito da Domenico Caliendo. Secondo l'avvocato, il tentativo di appellarsi a una sorta di protezione legale speciale per l'equipe medica sarebbe privo di fondamento giuridico e non dovrebbe influenzare l'iter per l'accertamento della verità.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo, lo scontro legale si accende: l’avvocato contesta lo “scudo penale”

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