Domenica si gioca la partita tra Siena e Trestina, valida come finale del campionato 20252026. I biglietti per assistere all'incontro sono in vendita e resteranno disponibili fino al termine dell'evento. È possibile acquistarli tramite il sito ufficiale, etes, dove si trova anche l'elenco delle modalità di accesso. La partita si svolgerà in uno stadio aperto al pubblico, con posti a sedere per i tifosi.

I biglietti per assistere a Siena-Trestina, atto finale del campionato 20252026, saranno disponibili fino alla fine dell’evento, su etes.it e negli esercizi del circuito autorizzati: tabaccheria Il Chiasso Largo, oggi, domani e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19; domenica dalle 10 alle 13. Fedelissimi: domani e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13,30. Siena Fc store ufficiale (San Domenico), oggi e venerdì dalle 15 alle 18, domani e sabato dalle 10 alle 18. Domenica, la vendita dei biglietti sarà, a partire dalle 12, alla cassa automatica del parcheggio in viale Maccari, di fronte al bar per accedere alla tribuna coperta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domenica in campo. Biglietti in vendita per la partita con il Trestina

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