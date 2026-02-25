Milan-Torino in corso la vendita libera dei biglietti per la partita di San Siro
Milan ha aperto la vendita libera dei biglietti per la partita contro il Torino, causata dall'alta richiesta dei tifosi. Da ieri, i supporter possono acquistare i tagliandi senza restrizioni, approfittando delle ultime disponibilità. La gara si giocherà nel weekend del 21-22 marzo a San Siro, anche se la data precisa non è ancora ufficiale. La coda di acquisti si allunga giorno dopo giorno, con molti appassionati pronti a partecipare.
(fonte: acmilan.com) "Nell'ultimo appuntamento casalingo del mese di marzo, il Milan scenderà in campo contro il Torino nella 30a giornata del campionato della Serie A 2025-2026. Sarà lo scontro numero 202: il bilancio vede 78 vittorie rossonere, 56 successi granata e 67 pareggi. I biglietti per Milan-Torino sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket in vendita libera dalle ore 15:00 di lunedì 23 febbraio e fino a esaurimento delle disponibilità. Il prezzo dei biglietti per Milan-Torino parte da € 14,00. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Trasferta per milan torino per prenotazioni: Chioggia calle Gabardi (fronte sant’Andrea) Tel. Pres. Marega 335 222092 Data partita e orario verranno confermati sabato 28/2 presumibilmente si giocherà sabato 21/3 o domenica 22/3 pomeriggio Possibilità di sc - facebook.com facebook
