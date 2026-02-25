milan torino in corso la vendita libera dei biglietti per la partita di san siro

Milan ha aperto la vendita libera dei biglietti per la partita contro il Torino, causata dall'alta richiesta dei tifosi. Da ieri, i supporter possono acquistare i tagliandi senza restrizioni, approfittando delle ultime disponibilità. La gara si giocherà nel weekend del 21-22 marzo a San Siro, anche se la data precisa non è ancora ufficiale. La coda di acquisti si allunga giorno dopo giorno, con molti appassionati pronti a partecipare.

(fonte: acmilan.com) "Nell'ultimo appuntamento casalingo del mese di marzo, il Milan scenderà in campo contro il Torino nella 30a giornata del campionato della Serie A 2025-2026. Sarà lo scontro numero 202: il bilancio vede 78 vittorie rossonere, 56 successi granata e 67 pareggi. I biglietti per Milan-Torino sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket in vendita libera dalle ore 15:00 di lunedì 23 febbraio e fino a esaurimento delle disponibilità. Il prezzo dei biglietti per Milan-Torino parte da € 14,00. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Coppa Italia, Roma-Torino il 13 gennaio: al via la vendita libera dei bigliettiLa Roma e il Torino si preparano per la sfida di Coppa Italia, in programma il 13 gennaio.

Concerto Bruno Mars a San Siro, inizia oggi la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarliOggi prende il via la vendita dei biglietti per il concerto di Bruno Mars a San Siro, previsto per il 14 luglio 2026.

Temi più discussi: Serie A – Spettatori 25° turno: gli stadi si svuotano nuovamente; Più parati o più segnati? Il bilancio dei rigori in Serie A, squadra per squadra; Milan, scatta il piano rinnovo per Loftus-Cheek: contatti in corso, ecco cosa filtra; Estate Ragazzi Torino 2026, al via il corso gratuito sull'inclusione nei centri estivi.

Milan, nessuna lesione per Leao: può tornare con il Napoli in SupercoppaMILANO - L’allarme era scattato immediatamente, appena Leao - nel corso della sfida contro il Torino - si era avvicinato alla linea laterale decidendo di uscire dal campo senza neanche farsi valutare ... corrieredellosport.it

Milan, Ricci lo sa: Crisi Torino? I giocatori subiscono il perenne scontro con la societàTorino-Milan è sicuramente la partita di Samuele Ricci: lunedì alle 20.45 il centrocampista italiano vivrà il ritorno in quella che è stata la sua casa a lungo. Nel corso di un'intervista rilasciata a ... tuttomercatoweb.com

Trasferta per milan torino per prenotazioni: Chioggia calle Gabardi (fronte sant’Andrea) Tel. Pres. Marega 335 222092 Data partita e orario verranno confermati sabato 28/2 presumibilmente si giocherà sabato 21/3 o domenica 22/3 pomeriggio Possibilità di sc - facebook.com facebook

#MilanTorino, tutte le informazioni necessarie sui tagliandi per la sfida contro i granata #SerieA #SempreMilan x.com