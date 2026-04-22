Mondiali 2026 la vendita dei biglietti per la partita inaugurale non decolla | allarme FIFA

La vendita dei biglietti per la partita inaugurale dei Mondiali 2026 ha registrato un rallentamento, portando la FIFA a mettere a disposizione una nuova tranche di biglietti per le 104 gare del torneo. Tra le difficoltà riscontrate, ci sono i prezzi elevati e le critiche provenienti dal pubblico, che hanno contribuito a mantenere sotto controllo la richiesta. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità organizzative.

La FIFA mette online una nuova tranche di biglietti per le 104 gare dei Mondiali 2026: tra prezzi alti e critiche crescenti, la corsa agli acquisti resta sotto osservazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate FIFA denunciata all’Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026Prezzi esorbitanti e regole opache: Football Supporters Europe ed Euroconsumers denunciano la FIFA e chiedono all’UE misure urgenti per garantire... Leggi anche: Milan-Torino, in corso la vendita libera dei biglietti per la partita di San Siro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mondiali 2026, Fifa mette in vendita altri biglietti; Molti tifosi accusano la FIFA di averli ingannati sui biglietti per i Mondiali 2026; Il caso delle maglie dell'Italia ai mondiali: gli azzurri non ci saranno ma sono ancora in vendita; Mondiali 2026, flop biglietti per l’esordio tra Stati Uniti e Paraguay: la situazione. Mondiali 2026, la vendita dei biglietti per la partita inaugurale non decolla: allarme FIFALa FIFA mette online una nuova tranche di biglietti per le 104 gare dei Mondiali 2026: tra prezzi alti e critiche crescenti, la corsa agli acquisti resta sotto osservazione. Leggi le notizie in tempo ... fanpage.it I biglietti dei prossimi Mondiali di calcio costano tantissimoI più economici sono in vendita ormai a centinaia di euro e quelli della finale arrivano quasi a 10mila: è il mercato, ma per i tifosi è un problema ... ilpost.it “Il sogno dei Mondiali purtroppo è finito”: così Serge Gnabry, con un post sul proprio profilo Instagram ha annunciato che non potrà prendere parte alla prossima Coppa del Mondo L’esterno tedesco ha rimediato una lesione all’adduttore della gamba de - facebook.com facebook Mondiali, Pulisic: "Sono orgoglioso di rappresentare gli Stati Uniti. Abbiamo una squadra molto forte" #Milan #Pulisic #Mondiali #ACMilan #SempreMilan x.com