Atalanta U23 ai playoff | il trionfo dei giovanissimi di Bocchetti

L'Atalanta U23 di Bocchetti si è qualificata ai playoff dopo un pareggio contro il Catania. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di avanzare nella fase successiva del torneo. La qualificazione è arrivata con un risultato equilibrato, che ha sancito il passaggio ai playoff per i giovani atalantini.

? Cosa sapere L'Atalanta U23 di Bocchetti si qualifica ai playoff dopo il pareggio contro il Catania.. Il gruppo con età media 21,1 anni affronterà la Casertana per la promozione.. La Atalanta U23 ha conquistato la qualificazione ai playoff dopo il pareggio conclusivo contro il Catania, garantendosi per il terzo anno consecutivo la possibilità di lottare per la promozione. Il gruppo guidato da Bocchetti affronterà ora la Casertana in un turno decisivo che richiederà la vittoria nei novanta minuti regolamentari per poter avanzare nel percorso verso la categoria superiore. Questo traguardo rappresenta il compimento di un percorso strutturato, dove la gestione del talento giovane si intreccia con una visione di lungo periodo che mira a proteggere e coltivare le risorse del territorio sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atalanta U23 ai playoff: il trionfo dei giovanissimi di Bocchetti Notizie correlate Girone C. Muro Atalanta U23 col Cosenza. Punto pesante per BocchettiBuon punto interno per l’Atalanta U23 che chiude a reti inviolate il match disputato al Comunale di Caravaggio contro il favorito Cosenza. Progetto, giovani e fuoriquota dell'academy: i segreti dell'Atalanta U23 abbonata ai playoffLa classifica rende felice l’Atalanta U23, che per il terzo anno consecutivo è riuscita a qualificarsi ai playoff grazie al pareggio all’ultima... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pareggio con il Catania: l'Atalanta U23 si qualifica ai Playoff!; Progetto, giovani e fuoriquota dell'academy: i segreti dell'Atalanta U23 abbonata ai playoff; Atalanta U23, le combinazioni per i play-off: l’Altamura non deve vincere con il Casarano; Verso Atalanta U23-Catania: le probabili formazioni. Out Corbari e Quaini, occhio ai diffidati in vista dei playoff. Serie C, i verdetti: Juve Next Gen record, Arezzo in B, Atalanta ai playoffI bianconeri chiudono al 5° posto: è il miglior piazzamento della storia. Arezzo in B, nerazzurri Under 23 dell'Atalanta agli spareggi promozione, il programma dei playoff e dei playout ... sport.virgilio.it Atalanta Under 23, il pari più dolce: l’1-1 col Catania vale i playoff. AlbinoLeffe beffato sul più belloUltima giornata dalle emozioni contrastanti per le bergamasche: nerazzurri ai playoff dopo il pari interno con gli etnei, mentre i seriani cadono in casa dell'Alcione e si fermano ad un passo dal trag ... bergamonews.it volte a proteggere i pali, battaglie in blufoncé Valerio Boffelli ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze in occasione della gara Atalanta U23- Cavese. Prima della gara di ieri, ha ricevuto dal vice presidente Giampaolo Corea e dal preparatore dei p - facebook.com facebook Verso Atalanta U23 - Catania: convocati 17 rossazzurri Squalificato: Quaini. Indisponibili: Casasola, Corbari, Donnarumma, Miceli, Rolfini. #CataniaFC x.com