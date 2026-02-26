Torna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa. Il 1° marzo torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. Il 1° marzo si rinnova dunque l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”. Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenica al Museo, gratis il 1° marzo in Campania: tutti i siti

Domenica al Museo, gratis il 7 dicembre in Campania: tutti i sitiTorna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa.

Domenica al Museo, gratis il 1° febbraio in Campania: tutti i sitiTorna la Domenica al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa.

Temi più discussi: Musei gratis a Napoli e in Campania il 1° marzo 2026 per la Domenica al Museo; 1 Marzo – DOMENICA AL MUSEO; Musei gratis a Milano domenica 1 marzo 2026 (e aperture gratuite in Lombardia); Musei gratis a Milano con 'Domenica al Museo' (quali sono, dove prenotare).

Domenica al museo, gratis a Napoli gallerie e siti d’arteL’iniziativa Dal Palazzo Reale, dove è rientrato il trono restaurato, a Gallerie d’Italia, il Mann e le mostre al polo autonomo del Vomero ... napoli.repubblica.it

Musei gratis a Milano con 'Domenica al Museo' (quali sono, dove prenotare)Tra gli altri musei e luoghi culturali visitabili gratuitamente in città: il Museo del Cenacolo Vinciano (previa prenotazione obbligatoria) e le Gallerie d'Italia di piazza Scala, dove si possono ... milanotoday.it

Dal Capodanno Cinese alla Domenica al Museo, arriva un altro weekend tutto da vivere a Napoli! - facebook.com facebook