Andrea Roggi inaugura oggi la prima mostra retrospettiva dell’artista castiglionese

Oggi ad Arezzo si è tenuta l’inaugurazione della prima mostra retrospettiva di Andrea Roggi, artista di Castiglionese. L’evento celebra i 50 anni di carriera dell’artista, che ha scelto la Galeries Bartoux di Parigi per mostrare le sue opere. Roggi ha accolto i visitatori, accompagnandoli tra le sue creazioni più significative di mezzo secolo di lavoro.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – "Mi congratulo con l'artista Castiglionese Andrea Roggi che per celebrare i suoi 50 anni di attività artistica esporrà le sue opere nella prestigiosa Galeries Bartoux di Parigi. Ora più che mai un ambasciatore dell'arte italiana nel mondo". Così il sindaco Mario Agnelli nel giorno dell'inaugurazione della prima mostra retrospettiva dell'artista castiglionese, Andrea Roggi, che celebra cinquant'anni di creazione artistica. La personale, allestita alla "Galeries Bartoux" di Parigi, "ripercorre" – si legge nella presentazione – "il percorso di un artista la cui opera esplora, con forza e poesia, un tema essenziale: l'energia, l'impulso vitale, una forza interiore che scorre attraverso la materia e collega l'umanità al mondo vivente.

