Clair, docente e artista, ha trasformato l’ansia in una partitura di luce durante una recente performance nella scuola di Milano, utilizzando installazioni luminose per far emergere le emozioni più profonde degli studenti. Esistono voci che non si limitano a interpretare una partitura, ma che possiedono la capacità fisica di spostare l’aria, di occupare lo spazio e di ridefinire i confini della percezione.

Esistono voci che non si limitano a interpretare una partitura, ma che possiedono la capacità fisica di spostare l’aria, di occupare lo spazio e di ridefinire i confini della percezione. Clair, al secolo Barbara Rizzo, appartiene a quella rara categoria di interpreti capaci di unire una rigorosa formazione accademica a una spiccata sensibilità. Con il nuovo singolo “ Stop Anxiety ” ( Loud Vision ), l’artista siciliana dà corpo e voce a un malessere camaleontico, in grado di travestirsi da compagna fedele per poi soffocare ogni anelito di libertà. In un contesto globale in cui i disturbi d’ansia hanno registrato, secondo le principali rilevazioni internazionali, un’impennata stimata intorno al 25%, smettendo di essere un tabù per diventare una condizione diffusa e pervasiva, la proposta di Clair si muove su un binario di analisi e di concreta aderenza all’esperienza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

La docente-artista che ha trasformato l'ansia in una partitura di luce: Clair, tra rigore accademico e missione pedagogica

