In seguito alla presentazione del Decreto Primo Maggio, un rappresentante ha commentato che il provvedimento è stato valutato positivamente, basandosi sulle dichiarazioni ascoltate durante la conferenza stampa. Ha inoltre sottolineato l’importanza di fissare il TEC, considerandolo un aspetto positivo del decreto stesso. La dichiarazione si riferisce a un giudizio complessivamente favorevole, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del provvedimento o sulle sue implicazioni.

“ Decreto primo maggio? Abbiamo giudicato positivo questo provvedimento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza stampa”. Così la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, a margine della conferenza a Roma del concerto per il primo maggio. “Aspettiamo di leggere compiutamente il testo definitivo per fare delle valutazioni più di merito – ha proseguito – Intanto ci sembra un ottimo risultato quello di aver fissato un principio: il trattamento economico complessivo dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Significa che al di sotto del TEC non è salario degno”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Decreto Primo Maggio, Fumarola: "Per noi positivo. Ottimo fissare il TEC"

Notizie correlate

Leggi anche: Decreto Primo Maggio, Fumarola (CISL): "Finora nessun confronto, aspettiamo il testo"

Bandecchi e il decreto Primo maggio: “Serve una visione, non solo bonus”Il decreto Primo maggio che il governo sta preparando – con una norma sui rider, la proroga di 8 mesi del bonus Zes per il Mezzogiorno e il...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Decreto Primo Maggio. Fumarola: Grande soddisfazione per gli elementi illustrati dal Governo. Primo passo verso un Patto sociale per rilanciare retribuzioni, tutele e occupazione di qualità - CISL; Landini: Il decreto Primo maggio finanzia le imprese, non i lavoratori; Decreto Primo maggio, il nodo delle coperture; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto.

Decreto Primo Maggio, Fumarola: Per noi positivo. Ottimo fissare il TEC(LaPresse) Decreto primo maggio? Abbiamo giudicato positivo questo provvedimento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza ... stream24.ilsole24ore.com

Decreto Primo maggio, Fumarola: grande soddisfazione, bene Meloni sul patto socialePer Daniela Fumarola, leader della Cisl, In attesa di leggere il decreto primo maggio nella sua versione definitiva, la Cisl ... ildiariodellavoro.it

Lavoro, ok al decreto Primo maggio. Dal governo nessun salario minimo, si punta a quello "giusto” Manca poco al Primo Maggio – la Festa dei Lavoratori – e il governo Meloni ieri ha messo al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri proprio - facebook.com facebook

Con l’approvazione odierna in Consiglio dei Ministri del Decreto Primo Maggio, il Governo invia un segnale chiaro: circa 1 miliardo di euro per il rinnovo degli incentivi occupazionali, vincolati all’applicazione ai lavoratori di un salario giusto. Una misura di b x.com