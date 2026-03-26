Il padre del dj Godzi ascoltato dalla squadra mobile depositati atti autopsia

Il padre del dj Godzi è stato ascoltato dalla squadra mobile, e sono stati depositati gli atti relativi all’autopsia. Il professor Giuseppe Noschese, incaricato dell’esame, ha fornito le sue conclusioni ufficiali. I documenti sono stati consegnati agli inquirenti, che proseguono le indagini sulla vicenda. Nessun altro dettaglio è stato reso noto in questa fase.

Tempo di lettura: 2 minuti Il professor Giuseppe Noschese è stato ufficialmente ascoltato dalla Squadra Mobile di Roma nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sulla morte del figlio Michele Luca Noschese, in arte dj Godzi, il 36enne napoletano morto in circostanze ancora da chiarire lo scorso 19 luglio a Ibiza, l’isola delle Baleari dove si era trasferito da 12 anni. Il giovane, per gli inquirenti spagnoli, sarebbe deceduto mentre veniva bloccato dalla Guardia Civil – intervenuta perchè minacciava un vicino di casa – a causa di un infarto causato dall’abuso di droghe. La famiglia ipotizza invece che il decesso sia avvenuto a seguito delle botte degli agenti spagnoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il padre del dj Godzi ascoltato dalla squadra mobile, depositati atti autopsia Articoli correlati Stadio della Lazio al Flaminio: depositati gli atti, l’iter entra nel vivoAGI - "Possiamo dare anche un’altra notizia: proprio oggi la Lazio ha presentato la documentazione completa per avviare la procedura di realizzazione... Finto carabiniere raggira una coppia, il truffatore bloccato dalla Squadra Mobile con collane e diamantiANCONA - Con la scusa di una rapina con sparatoria e di un “controllo” dei carabinieri, stava per portarsi via circa 30mila euro tra anelli d’oro,... Altri aggiornamenti su Il padre del dj Godzi ascoltato dalla... Argomenti discussi: Michele Noschese, il dj napoletano morto ad Ibiza: ripartono le indagini a Roma. Morte dj Godzi, il padre ascoltato dalla squadra mobile: depositati atti autopsiaIl professor Giuseppe Noschese è stato ufficialmente ascoltato dalla Squadra Mobile di Roma nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sulla morte del ... ilmattino.it Michele Noschese, il dj napoletano morto ad Ibiza: ripartono le indagini a RomaIl fascicolo sulla morte di Michele Noschese, il dj napoletano meglio noto come Godzi, è stato riassegnato dopo il trasferimento ad altro incarico del precedente pm. Resta, ovviamente, ... ilmattino.it