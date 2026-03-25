Iren ha annunciato i risultati del bilancio consolidato 2025, evidenziando un aumento dei ricavi e dei profitti rispetto all’anno precedente. La società ha registrato una crescita dei dividendi distribuiti, anche nella città di Parma. I numeri mostrano indicatori finanziari positivi, confermando il trend di sviluppo della multiutility. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei dati economico-finanziari.

Bilancio 2025 in aumento per Iren: utili e investimenti in salita. Al Comune di Parma circa 5,8 milioni di euro Conti in crescita e dividendi in aumento anche per Parma. Iren ha chiuso il bilancio consolidato 2025 con risultati economico-finanziari tutti in positivo, confermando il trend di sviluppo della multiutility. Il margine operativo lordo ha raggiunto quota 1,35 miliardi di euro, in crescita del 6%, mentre l’utile netto si attesta a 301 milioni, segnando un +12% rispetto all’anno precedente. In aumento anche gli investimenti, che arrivano a 925 milioni (+12%), mentre il dividendo proposto cresce dell’8%, pari a 13,86 centesimi per azione, con un pay-out intorno al 60%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Iren cresce, dividendi anche a Parma

Articoli correlati

Iren, il Cda approva il bilancio consolidato: utili e dividendi in crescitaTutti i risultati economico-finanziari in crescita: Ebitda +6% e Utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in...

Parma mia, i residenti: "Da due settimane Iren non passa a raccogliere l'organico"La protesta: "Nonostante vengano fatte segnalazione da tutti i condomini tutti i giorni, la situazione non si sblocca di un millimetro" I residenti...

Tutto quello che riguarda Iren cresce

Temi più discussi: Iren cresce, dividendi anche a Parma; Iren, il Cda approva il bilancio consolidato: utili e dividendi in crescita; Iren chiude il 2025 con utile in crescita e alza il dividendo; Iren, conti in crescita. Avviata la ricerca di un socio nelle rinnovabili: incarico a Imi e Rothschild.

Iren cresce, dividendi anche a ParmaBilancio 2025 in aumento per Iren: utili e investimenti in salita. Al Comune di Parma circa 5,8 milioni di euro ... parmatoday.it

Iren spinge i profitti a 301 miloni. E il dividendo fa un balzo dell'8%Sale il peso delle attività regolate in casa Iren che, approvando conti 2025 positivi, ha anche aumentato dell'8% i dividendi che balzano così a 13,86 centesimi. Il gruppo ha chiarito che al momento ... ilgiornale.it

La donna che scaldava il caffè Irene cresce tra l’amore di mamma Beatrice e della dolce, saggia zia Fia, attraversando tempeste adolescenziali fatte di amicizie indissolubili e delusioni che sembrano la fine del mondo. Un po’ goffa, spesso impacciata, aff - facebook.com facebook

Iren chiude il 2025 con Ebitda a €1,353 miliardi (+6%), Utile netto a €301 milioni (+12%) e investimenti per €925 milioni (+12%) x.com