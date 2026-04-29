Il Comune di Manfredonia si trova in una situazione finanziaria stabile, anche se non completamente fuori dal rischio. Le autorità continuano a monitorare attentamente i conti, che sono in equilibrio, ma non ancora definiti come completamente saldi. La gestione economica della città resta sotto osservazione, senza tuttavia registrare problemi immediati di insolvenza. La situazione attuale permette di mantenere i servizi, pur mantenendo un'attenzione costante sugli sviluppi futuri.

La situazione economica e finanziaria del Comune di Manfredonia può essere riassunta così: i conti stanno in piedi, ma non sono ancora conti “liberi”. Il Bilancio di previsione 2026-2028 presenta gli equilibri richiesti dalla normativa, riceve il parere favorevole dell’Organo di revisione e non fotografa un ente in dissesto. Ma la lettura dei documenti contabili racconta anche altro: Manfredonia resta dentro una fase delicata, segnata dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, dal peso degli accantonamenti, dalla necessità di migliorare la riscossione e dalla prova, tutta politica e amministrativa, di trasformare le previsioni in cassa, servizi e opere realizzate.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Distante dalla politica, vicina ai conti: Manfredonia regge, ma resta sotto sorveglianza”

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