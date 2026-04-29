La Federal Communications Commission ha annunciato che rivedrà le licenze televisive di Disney entro il 28 maggio 2026, anticipando rispetto alla data prevista. La decisione arriva dopo le critiche espresse dalla Casa Bianca riguardo alle battute del conduttore televisivo Jimmy Kimmel, che sono state giudicate inappropriate. La revisione delle licenze coinvolge le trasmissioni della società e si inserisce in un contesto di attenzione normativa alle emissioni televisive.

? Cosa sapere La FCC anticipa al 28 maggio 2026 la revisione delle licenze televisive di Disney.. La decisione segue le critiche della Casa Bianca contro le battute di Jimmy Kimmel.. La FCC ha avviato una revisione straordinaria delle licenze televisive di Disney con scadenza fissata al 28 maggio 2026, mettendo sotto pressione la rete Abc a seguito delle tensioni esplose tra il Presidente Trump e il comico Jimmy Kimmel. Il clima negli Stati Uniti si è surriscaldato drasticamente dopo che le battute pronunciate dal presentatore durante la sua trasmissione hanno scatenato una reazione senza precedenti da parte della Casa Bianca. Al centro della tempesta c’è un commento ironico su Melania, descritta dal conduttore come una prossima vedova a causa del suo aspetto luminoso, una definizione legata alla differenza d’età tra lei e il coniuge.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disney sotto accusa: la FCC rivede le licenze per le battute di Kimmel

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