L'ex pilota di Formula 1 ha partecipato alla maratona di Londra, terminando la corsa in meno di tre ore. Ha concluso il percorso con un tempo di 2 ore, 59 minuti e 8 secondi, mentre la vittoria è andata a un atleta locale. La partecipazione dell’atleta in questa gara ha attirato l’attenzione, considerando il suo passato nel mondo delle corse automobilistiche. La maratona si è svolta con numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Sebastian Vettel ha lasciato la F1 a fine 2022, ma, dopo il ritiro, lo sport è rimasto parte della sua vita. Lo dimostra il risultato alla maratona di Londra, disputata nello scorso fine settimana. Nel giorno in cui Sabastian Sawe diventava il primo uomo di sempre a gareggiare sotto le due ore, anche il tedesco si è tolto una discreta soddisfazione. All’esordio assoluto in questa competizione, il quattro volte iridato, vecchia conoscenza dei tifosi Ferrari, è riuscito a concludere la sua prova sotto alle tre ore. Un risultato eccezionale. Infatti Vettel ha completato i 42,195 chilometri con il tempo di 2 ore, 59 minuti e 8 secondi. Il risultato è figlio di un ottimo ritmo tenuto dall’ex pilota, che aveva gareggiato in F1 con Bmw Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vettel, chi si rivede! Fa la maratona di Londra e la corre sotto le tre ore

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Sebastian Vettel completed the 2026 London Marathon on Sunday. - facebook.com facebook