Discarica abusiva fra i vicoli di Brancaccio intervengono i carabinieri | 6 denunciati

Nella zona di Brancaccio, un’area di stoccaggio di rifiuti è stata sequestrata dai carabinieri con l’aiuto del Nipaaf. L’intervento ha portato alla denuncia di sei persone coinvolte in attività di gestione illecita di materiali di scarto. L’operazione si è svolta in un’area tra i vicoli del quartiere, dove sono stati trovati rifiuti depositati senza autorizzazione.

Un’operazione congiunta dei carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia e del personale del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) ha portato al sequestro di un’ampia area di stoccaggio illecito di rifiuti nel cuore del quartiere Brancaccio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Discarica abusiva sequestrata: tre denunciati a Capaccio PaestumTempo di lettura: < 1 minutoUna discarica abusiva è stata sequestrata in un’area di circa 3. Leggi anche: Capaccio Paestum, scoperta discarica abusiva a Cannito: sequestrata area di 3.500 mq, tre denunciati Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Exilles, discarica abusiva tra le montagne: sequestrati 900 metri quadrati di rifiuti (FOTO); Poggio del Torrino, il parcheggio è diventato una discarica. La denuncia arriva in Campidoglio; Lamezia, la segnalazione: Angolo verde trasformato in discarica abusiva in via Padre Alfonso di Bartolo; Scoperta a Ponti una discarica abusiva: 500 metri cubi di rifiuti su area vincolata. Palermo, sequestrata una discarica abusiva a Brancaccio: 6 denunciatiPALERMO – Sequestrata una discarica abusiva a Brancaccio, a Palermo. L’operazione cpngiunta è stata condotta dai carabinieri della stazione Villagrazia e dal personale del Nucleo Investigativo di poli ... livesicilia.it Discarica abusiva e roghi tossici in area demaniale: denunciatoFollo, 28 aprile 2026 - Durante un'operazione mirata al contrasto degli illeciti ecologici, i carabinieri forestali del nucleo di Follo hanno scoperto una vera e propria area di stoccaggio abusiva ric ... lanazione.it A Selargius è stata sequestrata un'area di circa 3200 mq trasformata in discarica abusiva con 34 veicoli abbandonati, cumuli di plastica e rifiuti ferrosi. Nell'area è stato accertato anche un allevamento di suini irregolare e il recupero di un veicolo rubato. - facebook.com facebook Discarica abusiva a Exilles, area sequestrata da carabinieri e guardia di finanza. In Valle di Susa 900 mq coperti da rifiuti. Denunciato il proprietario #ANSA x.com