Miradolo Terme scoperta discarica abusiva | sequestrata area di 10mila metri quadrati

A Miradolo Terme, i carabinieri hanno scoperto una discarica abusiva che occupa circa 10mila metri quadrati, causando il deposito di circa 2mila metri cubi di rifiuti. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro dell’area e alla denuncia dei responsabili. Sul luogo sono stati trovati sacchi di plastica, materiali edili e rifiuti pericolosi abbandonati senza autorizzazione.

Miradolo Terme (Pavia), 18 febbraio 2026 - Sequestrata un'area di circa 10mila metri quadrati, utilizzata come discarica abusiva con circa 2mila metri cubi di cumuli di rifiuti. E' stata eseguita un'operazione congiunta del Nucleo carabinieri Forestale di Pavia e della polizia locale "Terra dei fiumi", con il supporto tecnico del Comune di Miradolo Terme. E sei persone tra proprietari e comproprietari dell'area, sono stati deferiti, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria per i reati di gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva, in concorso. Le ispezioni. Nel corso del sopralluogo che ha portato al sequestro dell'intera area, tra i rifiuti sono stati trovati veicoli fuori uso non bonificati, apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), materiali contenenti anche amianto esposti agli agenti atmosferici, oltre a parti metalliche, plastiche, pneumatici e materiali da costruzione.