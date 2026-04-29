Direzione affidata senza il rispetto della graduatoria | tre dirigenti condannati a risarcire il San Pio

Tre dirigenti sono stati condannati a risarcire l’AORN San Pio per aver assegnato la nomina di primario al secondo nella graduatoria invece che al primo classificato. La decisione arriva dopo che si è stabilito che la nomina è stata affidata senza rispettare la graduatoria ufficiale, determinando così un danno all’ente sanitario. La sentenza coinvolge tre persone, i cui nomi sono stati resi noti, e riguarda un procedimento legale avviato per questa vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva la condanna per Mario Nicola Ferrante, Giovanni Di Santo e Roberta Volpini in favore dell ‘AORN San Pio per aver dato la nomina di primario al secondo nella graduatoria e non al primo classificato. La condanna parla del pagamento in solido di oltre 50mila euro, pari all’80% dell’importo oggetto della domanda di risarcimento, oltre 63mila euro. Cifra da rivalutare per gli interessi legali sopraggiunti rispetto alla data di pubblicazione della sentenza. Il fatto risale al 29 giugno del 2020, quando in occasione dell’arbitraria nomina di un dirigente medico mediante la deliberazione n. 436 del sottoscritta dal D.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Direzione affidata senza il rispetto della graduatoria: tre dirigenti condannati a risarcire il San Pio Notizie correlate Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione AbruzzoPerugia, 11 febbraio 2026 – Condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro dell'hotel Rigopiano a Farindola. Leggi anche: Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo. Due assoluzioni e 5 prescrizioni Tutti gli aggiornamenti Benevento, il comunicato del San Pio dopo l'insetto nel pasto di una paziente: «Episodio unico, respingiamo illazioni sulle criticità»Dopo il rinvenimento di un insetto nel pasto servito a una paziente, arriva la replica della direzione sanitaria dell’Aorn San Pio ... msn.com Benevento, il consigliere regionale Errico: «Al San Pio 4 milioni, ora basta ritardi»«L'incremento di 4 milioni di euro destinato all'azienda ospedaliera San Pio rappresenta un segnale importante, che va nella direzione ... msn.com