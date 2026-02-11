Disastro di Rigopiano condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo

Tre dirigenti della Regione Abruzzo sono stati condannati per il disastro dell’hotel Rigopiano a Farindola. La sentenza arriva dopo anni di indagini e dibattimenti, e segna una svolta importante nel processo per quella tragedia che costò la vita a molte persone. I giudici hanno riconosciuto la loro responsabilità in una vicenda che ha sconvolto l’Italia.

Perugia, 11 febbraio 2026 – Condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro dell'hotel Rigopiano a Farindola. Lo hanno deciso i giudici della corte d'appello di Perugia al termine del processo d'appello bis sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) in cui morirono 29 persone. L' Aula degli affreschi del tribunale di Perugia durante un'udienza del processo d'appello bis sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, Perugia 11 febbraio 2026. ANSA MATTEO CROCCHIONI Alla fine del 2024 la VI sezione della Cassazione condannò l'ex prefetto di Pescara e dispose un nuovo processo per dirigenti e funzionari delle diverse amministrazioni pubbliche chiamate in causa, oltre che per l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta che a sua volta ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione.

