Disastro di Rigopiano condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo Due assoluzioni e 5 prescrizioni

La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro di Rigopiano. Due persone sono state assolte, e cinque sono state prescritte. La sentenza arriva dopo quasi otto ore di discussione in aula. Ora si chiude il processo di secondo grado sulla tragedia che nel 2016 costò la vita a 29 persone in un hotel travolto dalla valanga.

Perugia, 11 febbraio 2026 – Tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni. Si chiude così, dopo quasi otto ore di camera di consiglio, l'appello bis per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia. Condannati a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti perché il fatto non costituisce reato l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e l'ex dirigente della regione Sabatino Belmaggio. Cinque prescrizioni per i due ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco, gli ex dirigenti regionali Giovani e Primavera e l'ex tecnico comunale Colangeli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo. Due assoluzioni e 5 prescrizioni Approfondimenti su Rigopiano Tragedia Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo Tre dirigenti della Regione Abruzzo sono stati condannati per il disastro dell’hotel Rigopiano a Farindola. Rigopiano, la sentenza d’appello bis: condannati tre funzionari della Regione Abruzzo Nove anni dopo la valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano, causando 29 morti, arriva una nuova svolta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rigopiano Tragedia Argomenti discussi: Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità; Processo Rigopiano, l’ultimo appello delle difese: Assolveteli, la tragedia non si poteva prevedere; Il procuratore generale sull'appello bis per Rigopiano: Mancanza carta valanghe regionale ha fatto la differenza; Rigopiano, un insieme di omissioni incise sul tragico esito La procura generale chiede 9 condanne. Rigopiano: appello bis, condannati 3 funzionari Abruzzo(AGI) - Perugia, 11 feb - La Corte d’Appello di Perugia ha condannato due funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo. In cinque sono stati assolti, per due c’è stata la prescrizione dieci ... agi.it Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità ... tg24.sky.it L'Aquila - Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha incontrato oggi, a L’Aquila, a Palazzo Silone, il Generale Fabrizio Cuneo, Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca a - facebook.com facebook Buongiorno Regione Abruzzo del 11/02/2026 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.