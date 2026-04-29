L’Inter sta valutando il ruolo di Diouf per la prossima stagione e sembra orientata a considerarlo principalmente come un esterno. La società ha avviato un dialogo con il giocatore per definirne il futuro, senza ancora annunciare ufficialmente la posizione definitiva. La decisione si basa sulle prime impressioni e sulle conversazioni in corso tra le parti, che potrebbero portare a una nuova collocazione in rosa.

di Stefano Cori Diouf in vista del prossimo anno potrebbe essere inquadrato dall’Inter prettamente come esterno. Andy Diouf nella sua prima stagione con la maglia dell’Inter ha collezionato 25 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il francese ha messo a segno 3 gol e fornito una serie di buone prestazioni. In casa nerazzurra però c’è un’idea chiara sul futuro. L’intenzione è assolutamente quella di tenerlo in rosa: ma la valutazione sarò fatta sul ruolo che andrà a ricoprire! Infatti è stato impiegato sia da mezzala che da esterno a tutta fascia. Stando a quanto riportato da Pasquale Guarro su X, l’idea...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf, l’Inter ha un’idea chiara: per il club è un esterno! Dialogo con il giocatore

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DIOUF & FRAT 6 - Chivu fa entrare la sua arma segreta, Andy, ma poi entra pure la nemesi, Davidino Frattesi, allora gli effetti si annullano e ripartiamo da dove eravamo rimasti. Almeno con un punto in più. PAGELLONE - facebook.com facebook

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