Dimarco giocatore del mese di gennaio in Serie A! L’esterno dell’Inter vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month il comunicato ufficiale

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha vinto il premio come miglior giocatore di gennaio in Serie A. La decisione è arrivata ufficialmente con il comunicato di EA SPORTS FC, che ha eletto lui come Player Of The Month. È un riconoscimento importante per il difensore nerazzurro, che ha dimostrato grande continuità e rendimento nelle ultime settimane.

L’Inter ha annunciato l’ingresso nel proprio vivaio di Leon Jakirovi?, giovane difensore croato nato nel 2008.

Serie A, miglior giocatore di gennaio: tra i candidati c'è anche RabiotIl sto della Lega Calcio Serie A ha aperto le votazioni per scegliere il miglior giocatore del campionato del mese di gennaio: tra i candidati c'è anche il centrocampista del ... milannews.it

Dopo dicembre… ancora lui. Chivu è il Coach of the Month di gennaio! Numeri impressionanti, continuità totale e una squadra che gira alla grande: 10 vittorie su 11 Primato in classifica Il premio è la conferma: gennaio parla nerazzurro. #Inter # facebook

