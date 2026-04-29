Dino Tommasi esprime solidarietà all’ex presidente Rocchi dopo il suo allontanamento

Da napolipiu.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dino Tommasi ha annunciato di aver assunto il ruolo di nuovo direttore degli arbitri per le serie A e B. L’incarico arriva dopo le recenti dimissioni dell’ex presidente, con il quale Tommasi ha espresso pubblicamente solidarietà. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e riguarda le responsabilità di coordinare le squadre arbitrali nelle due principali divisioni del calcio nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calcio italiano vive un periodo di incertezze, soprattutto per quanto riguarda l’arbitraggio. Nel mondo del calcio, la figura dell’arbitro è fondamentale per garantire il gioco leale e la correttezza delle competizioni. Recentemente, Dino Tommasi è stato nominato nuovo designatore degli arbitri per la Serie A e la Serie B, un cambiamento significativo che arriva in un momento di grande tensione per il settore. La prima apparizione di Tommasi in questo nuovo ruolo si è svolta durante una trasmissione di “Open VAR”.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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