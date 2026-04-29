Dino Tommasi ha annunciato di aver assunto il ruolo di nuovo direttore degli arbitri per le serie A e B. L’incarico arriva dopo le recenti dimissioni dell’ex presidente, con il quale Tommasi ha espresso pubblicamente solidarietà. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale e riguarda le responsabilità di coordinare le squadre arbitrali nelle due principali divisioni del calcio nazionale.

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© Napolipiu.com - Dino Tommasi esprime solidarietà all’ex presidente Rocchi dopo il suo allontanamento.

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