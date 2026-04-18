Il Ravenna non si ferma | Di Marco decide la sfida con Pesaro il sogno continua ai playoff

Nel match valido per la penultima giornata del girone B di serie C, il Ravenna ha conquistato una vittoria allo scadere contro il Vis Pesaro. Al minuto 95, un gol di Di Marco ha deciso l'incontro, permettendo ai giallorossi di continuare a sperare nei playoff. La partita si è conclusa con il Ravenna in vantaggio, consolidando la loro posizione in classifica e mantenendo vivo il sogno di qualificazione.

Un gol allo scadere regala la vittoria al Ravenna contro il Vis Pesaro. Nella partita valida per la penultima giornata del girone B di serie C i giallorossi passano con una rete al 95esimo di Di Marco. Il match rappresentava l'ultimo impegno dei romagnoli nella stagione regolare, dato che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Calcio, il Ravenna non si ferma: quarta vittoria consecutiva e sguardo ai playoffIl Ravenna esce vincente dal campo del “Mannucci” con il risultato di 1 a 0 nella sfida contro il Pontedera, valida per la 31esima giornata del... IL SOGNO CONTINUA! L’Italia pareggia con la Corea del Sud e avanza in semifinale: si giocherà la qualificazione ai Mondiali!Non si ferma il cammino della nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calcio, il Ravenna non si ferma: quarta vittoria consecutiva e sguardo ai playoff; Ravenna si ferma per Manuel: il liceo scientifico lo ricorda con un minuto di silenzio; Giuseppina apre il suo market: Dall’alluvione ho Sant’Agata nel cuore. Ora mi sento rinata: ecco perché; Volley femminile. L’Olimpia Teodora festeggia il secondo posto in Coppa Italia. Il Ravenna non si ferma: Di Marco decide la sfida con Pesaro, il sogno continua ai playoffUltimo impegno di campionato per i romagnoli che domenica riposeranno. Grazie al terzo posto inizieranno la corsa alla B ... ravennatoday.it Calcio, il Ravenna non si ferma: quarta vittoria consecutiva e sguardo ai playoffIl Ravenna vince di misura a Pontedera grazie a Da Pozzo e consolida il terzo posto. Per i toscani arriva la matematica retrocessione dopo oltre quattro mesi senza vittorie ... today.it #SerieC gr.B Ascoli-Guidonia 1-0 Bra-Ternana 1-2 Carpi-Forlì 0-1 Perugia-Campobasso 0-1 Pianese-Juve NG 0-0 Pineto-Arezzo 1-4 Ravenna-Vis Pesaro 1-0 Samb-Pontedera 2-1 Torres-Gubbio 0-0 1 Arezzo 77 2 Ascoli 77 3 Ravenna 73 4 Campo x.com In Italia, alcune città come Venezia, Napoli, Ravenna e Cagliari rischiano di finire sott’acqua. La mappa completa e le zone più minacciate dal cambiamento climatico - facebook.com facebook