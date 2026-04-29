Il 29 aprile 2026, torna l’appuntamento con #DimmiLaVerità, questa volta dedicato alle prospettive della crisi energetica. Il vicedirettore Giuliano Zulin analizza gli sviluppi recenti e le possibili evoluzioni di un problema che coinvolge diverse aree del settore. Nel suo intervento, vengono forniti dettagli sui fattori che influenzano il quadro attuale senza entrare in giudizi o interpretazioni personali.

Ecco #DimmiLaVerità del 29 aprile 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin ci spiega le prospettive della crisi energetica. Ecco #DimmiLaVerità del 28 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci spiega perché giovedì sarà il giorno cruciale per l'inchiesta su Rocchi e gli arbitri. Ecco #DimmiLaVerità del 27 aprile 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ci rivela come l'islam può condizionare la politica italiana. Ecco #DimmiLaVerità del 24 aprile 2026. La deputata di Fdi Sara Kelany spazza via le bugie della sinistra sui centri in Albania. Ecco #DimmiLaVerità del 23 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci rivela I dettagli dell'inchiesta su soldi e sesso in cambio di certificati per extracomunitari a Napoli.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Giuliano Zulin: «Le prospettive della crisi energetica»

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