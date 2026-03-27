Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | Le prospettive della guerra in Iran

Il 27 marzo 2026, la trasmissione #DimmiLaVerità ha ospitato l’esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti per discutere delle possibili evoluzioni del conflitto in Iran. Durante la puntata sono stati analizzati gli sviluppi recenti e le implicazioni di un’eventuale escalation militare nella regione, offrendo uno sguardo sulle dinamiche geopolitiche coinvolte.

Ecco #DimmiLaVerità del 27 marzo 2026. Con l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commentiamo le prospettive della guerra in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 26 marzo 2026. La vicecapogruppo alla Camera del M5s Carmela Auriemma commenta il risultato del referendum e la situazione nel campo largo. Ecco #DimmiLaVerità del 25 marzo 2026. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci spiega a che punto sono i negoziati per un cessate il fuoco in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 24 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo le prime spaccature nel centrosinistra dopo la vittoria del No. Ecco #DimmiLaVerità del 23 marzo 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Le prospettive della guerra in Iran» Articoli correlati Leggi anche: Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La guerra in Iran potrebbe durare a lungo» Leggi anche: Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Questo è un dettaglio inedito della escalation Usa-Iran»