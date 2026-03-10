Il vicedirettore Giuliano Zulin spiega le ripercussioni della guerra sui prezzi di gas, diesel e benzina nel nuovo episodio di Dimmi La Verità del 10 marzo 2026. Il servizio analizza come gli eventi bellici abbiano influenzato i costi dei carburanti, evidenziando i cambiamenti recenti e le variazioni registrate sul mercato. La puntata offre un approfondimento sulle dinamiche che coinvolgono i prezzi dei principali carburanti.

Ecco #DimmiLaVerità del 10 marzo 2026. Il nostro vicedirettore Giuliano Zulin spiega nel dettaglio le ripercussioni della guerra sul prezzo di gas, diesel e benzina. Ecco #DimmiLaVerità del 9 marzo 2026. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia spiega perché è fondamentale andare a votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. Ecco #DimmiLaVerità del 6 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino, già operativo in Iraq e Giordania, ci spiega nel dettaglio i rischi dell'attacco all'Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 5 marzo 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Giuliano Zulin: «Le ripercussioni della guerra sul prezzo di gas, diesel e benzina»

Articoli correlati

Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran.

Leggi anche: Carburanti, il prezzo del diesel supera quello della benzina

Tutti gli aggiornamenti su Giuliano Zulin

Omicidio Pierina Paganelli/ Giuliano: Manuela dice la verità, Louis ha un complice? Non ci interessaA Ore 14 si parla dell'omicidio di Pierina Paganelli con l'intervista a Giuliano Saponi, marito di Manuela Bianchi: scopriamo cos'ha detto Il programma di Rai Due, Ore 14, ha parlato nella giornata di ... ilsussidiario.net

Giuliano e la svolta nell’inchiesta: Mia moglie indagata, uno shock. Ora la verità sta venendo a gallaRimini, 9 marzo 2025 – L’altro ieri sono tornati nell’appartamento della madre, dissequestrato a 17 mesi dal delitto. Non ci avevano più messo piede lì Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, i figli di ... ilrestodelcarlino.it