franzoni e paris inaugurano ai giochi le backstage heroes medals

Franzoni e Paris hanno aperto ufficialmente le premiazioni ai Giochi con le Backstage Heroes Medals. Per la prima volta, un atleta conquista cinque medaglie, pensate per premiare chi ha aiutato lungo il percorso: allenatori, familiari, tecnici, medici, compagni di squadra. La novità ha suscitato sorpresa e interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Grazie all'argento e al bronzo vinti nella discesa libera, Giovanni Franzoni e Dominik Paris diventano i primi atleti italiani a ricevere le Backstage Heroes Medals, affiancando alla medaglia Olimpica quattro riconoscimenti simbolici da dedicare a chi ha contribuito al loro successo, pensate per essere consegnate alle persone che hanno accompagnato l’atleta nel percorso verso il podio, come allenatori, familiari, tecnici, medici, compagni di squadra.  Un’estensione inedita del concetto stesso di medaglia, che trasforma un risultato individuale in un riconoscimento collettivo. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in un'intervista pubblicata proprio sulla Gazzetta il giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi, ha richiamato lo spirito dell'iniziativa citando Giovanni Franzoni e il progetto Backstage Heroes: "Mi piace immaginare che se dovesse salire sul podio, grazie al nostro progetto “Backstage Heroes”, una delle quattro medaglie destinate a chi ha contribuito al risultato sportivo Giovanni la assegni proprio a Matteo", riferendosi alla dedica al compagno di nazionale Matteo Franzoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

