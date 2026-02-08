Franzoni e Paris hanno aperto ufficialmente le premiazioni ai Giochi con le Backstage Heroes Medals. Per la prima volta, un atleta conquista cinque medaglie, pensate per premiare chi ha aiutato lungo il percorso: allenatori, familiari, tecnici, medici, compagni di squadra. La novità ha suscitato sorpresa e interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Grazie all'argento e al bronzo vinti nella discesa libera, Giovanni Franzoni e Dominik Paris diventano i primi atleti italiani a ricevere le Backstage Heroes Medals, affiancando alla medaglia Olimpica quattro riconoscimenti simbolici da dedicare a chi ha contribuito al loro successo, pensate per essere consegnate alle persone che hanno accompagnato l’atleta nel percorso verso il podio, come allenatori, familiari, tecnici, medici, compagni di squadra. Un’estensione inedita del concetto stesso di medaglia, che trasforma un risultato individuale in un riconoscimento collettivo. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in un'intervista pubblicata proprio sulla Gazzetta il giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi, ha richiamato lo spirito dell'iniziativa citando Giovanni Franzoni e il progetto Backstage Heroes: "Mi piace immaginare che se dovesse salire sul podio, grazie al nostro progetto “Backstage Heroes”, una delle quattro medaglie destinate a chi ha contribuito al risultato sportivo Giovanni la assegni proprio a Matteo", riferendosi alla dedica al compagno di nazionale Matteo Franzoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni e Paris inaugurano ai Giochi le Backstage Heroes Medals

Approfondimenti su Giochi Backstage Heroes

Milano Cortina 2026 rappresenta un momento importante per lo sport italiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giochi Backstage Heroes

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Franzoni e Paris inaugurano le Backstage Heroes Medals; Discesa libera: doppietta azzurra. Franzoni è argento, Paris bronzo; Subito super Italia, Franzoni e Paris sul podio in discesa! Oro a Von Allmen; Milano Cortina 2026, si parte! Cerimonia da sogno e prime medaglie azzurre: Franzoni argento, bronzo per Paris.

Milano Cortina 2026, Franzoni e Paris inaugurano le Backstage Heroes MedalsFreschi di medaglie alle Olimpiadi, Giovanni e Dominik diventano i primi atleti italiani a ricevere i prestigiosi riconoscimenti: i dettagli ... tuttosport.com

Sci Aplino, Franzoni e Paris da sogno: argento e bronzo a Bormio, Von Allmen imprendibile. A fine gara la dedica all'amico scomparso Mattia FranzosoBORMIO - Se è soltanto l'aperitivo, vuol dire che il pasto sarà gustoso. La Stelvio mantiene la promessa, non concede tregua e premia il coraggio. Così, nella prima ... ilgazzettino.it

Milano Cortina 2026: dietro ogni medaglia c’è una storia da raccontare Con Backstage Heroes le Olimpiadi Invernali celebrano non solo gli atleti, ma anche tutte quelle persone straordinarie che lavorano nell’ombra per rendere possibile ogni vittoria Perc facebook