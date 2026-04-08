A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono stati annunciati i Backstage Heroes degli atleti. Ai vincitori verranno consegnate medaglie che portano dediche di sostegno, tra cui quelle di una atleta che ha scritto

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi, i 57 medagliati delle ultime manifestazioni invernali hanno ricevuto le medaglie Backstage Heroes, che doneranno a quattro persone che li hanno sostenuti. Dopo la fine del periodo Olimpico e Paralimpico, ogni atleta ha avuto l’opportunità di personalizzarle con un messaggio speciale inciso su metallo, e dedicare così la propria vittoria a chi, lontano dai riflettori, ha contribuito a costruirla. "Con Backstage Heroes, i volti della medaglia, per la prima volta nella storia Olimpica e Paralimpica diamo forma a un grazie. Un’iniziativa dal grande valore simbolico, culturale ed... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano Cortina 2026: svelati i Backstage Heroes degli atleti

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