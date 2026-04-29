Difesa e carovita | Meloni sposta 3,7 miliardi per calmierare i prezzi

Il governo ha deciso di spostare 3,7 miliardi di euro dalla spesa per la difesa a quella destinata al settore energetico, nel tentativo di contenere i prezzi e affrontare il caro vita. Questa decisione è stata comunicata nelle ultime ore, evidenziando un cambiamento di priorità nelle risorse pubbliche, con l’obiettivo di intervenire sui costi energetici per alleviare la pressione sui cittadini.

? Cosa sapere Meloni sposta 3,7 miliardi dalla difesa al settore energetico per contrastare il carovita.. La misura mira a frenare l'inflazione e i costi dei trasporti dopo il 1° maggio.. Meloni punta a spostare i 3,7 miliardi di risorse destinate alla difesa verso il settore energetico per contrastare l’impennata dei costi del carburante e proteggere la catena dei prezzi al consumo. Durante la conferenza stampa conclusiva del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, la Presidente del Consiglio ha delineato una strategia che mira a riallocare le fondi già autorizzati dal Parlamento. La decisione nasce dalla necessità di rispondere a urgenze economiche immediate, in particolare la scadenza del provvedimento sulle accise prevista per il primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa e carovita: Meloni sposta 3,7 miliardi per calmierare i prezzi Notizie correlate Caro carburanti: Salvini punta a miliardi per calmierare i prezzi?? Cosa sapere Salvini propone manovra da diversi miliardi per contrastare l'impennata dei prezzi del carburante. Fondi Ue: l?Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesaPiù di 7 miliardi, pari al 16,7% del finanziamento complessivo del ciclo di programmazione 2021-27: ammonta a tanto la risposta dell’Italia... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dritto e rovescio: L'intervista al Vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini Video; Qual è la strategia di Vannacci per entrare in Commissione Difesa. Governo, primo Cdm senza Santanchè. Meloni riunisce i suoi: sul tavolo fisco, difesa e sanitàIl Consiglio dei ministri si riunisce oggi, venerdì 27 marzo, alle ore 17 a Palazzo Chigi, in un clima politico particolare. Si tratta infatti del primo Cdm dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, ... affaritaliani.it Il governo alla prova delle Camere: Meloni-Crosetto, test per il rilancioRoma, 4 aprile 2026 – Il governo Meloni si appresta a vivere una delle settimane più delicate della sua legislatura. Il calendario di Montecitorio mette in fila due appuntamenti che non sono soltanto ... quotidiano.net "La violenza non trionferà mai. Legame Gb-Usa indistruttibile, uniti nella difesa della democrazia": il discorso di Re Carlo al Congresso Usa - facebook.com facebook Che scintille tra #Locatelli e #Rabiot durante #MilanJuve L'episodio, svelato dalla BordoCam di @DAZN_IT, è avvenuto dopo un fallo del numero 5 bianconero, che non ha preso bene neanche le proteste degli altri rossoneri a difesa del francese: "Sono t x.com