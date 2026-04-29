Difesa e carovita | Meloni sposta 3,7 miliardi per calmierare i prezzi

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di spostare 3,7 miliardi di euro dalla spesa per la difesa a quella destinata al settore energetico, nel tentativo di contenere i prezzi e affrontare il caro vita. Questa decisione è stata comunicata nelle ultime ore, evidenziando un cambiamento di priorità nelle risorse pubbliche, con l’obiettivo di intervenire sui costi energetici per alleviare la pressione sui cittadini.

? Cosa sapere Meloni sposta 3,7 miliardi dalla difesa al settore energetico per contrastare il carovita.. La misura mira a frenare l'inflazione e i costi dei trasporti dopo il 1° maggio.. Meloni punta a spostare i 3,7 miliardi di risorse destinate alla difesa verso il settore energetico per contrastare l’impennata dei costi del carburante e proteggere la catena dei prezzi al consumo. Durante la conferenza stampa conclusiva del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, la Presidente del Consiglio ha delineato una strategia che mira a riallocare le fondi già autorizzati dal Parlamento. La decisione nasce dalla necessità di rispondere a urgenze economiche immediate, in particolare la scadenza del provvedimento sulle accise prevista per il primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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