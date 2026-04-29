Dieta e AI | un terzo degli americani si affida ai chatbot

Secondo un rapporto recente, circa un terzo degli americani si affida a chatbot e strumenti di intelligenza artificiale per ottenere consigli sulla dieta e l’alimentazione. Questa tendenza riguarda persone di diverse età e background, che utilizzano queste tecnologie per pianificare i pasti, monitorare le abitudini alimentari o ricevere suggerimenti personalizzati. Lo studio evidenzia come l’utilizzo di queste piattaforme sia cresciuto negli ultimi anni, diventando parte integrante delle routine quotidiane di molti utenti.

? Cosa sapere Un terzo degli americani usa chatbot e intelligenza artificiale per ricevere indicazioni dietetiche.. L'Academy of Nutrition and Dietetics segnala rischi per la gestione di casi clinici complessi.. Un sondaggio condotto dall’Academy of Nutrition and Dietetics su mille adulti evidenzia come almeno un terzo degli americani utilizzi l’intelligenza artificiale per ricevere indicazioni dietetiche. Il fenomeno, che coinvolge massicciamente anche i più giovani, spinge le organizzazioni del settore a mappare l’uso di chatbot per la creazione di piani nutrizionali o programmi mirati alla perdita di peso. Interazione digitale e accesso rapido alle evidenze scientifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dieta e AI: un terzo degli americani si affida ai chatbot Notizie correlate Leggi anche: Salute e AI, 1 americano su 4 si affida ai chatbot per avere consigli Le nuove “Tigri Volanti”: piloti americani ai comandi degli F16 ucrainiLa Guerra Silenziosa nel Cielo Ucraino: Piloti Americani agli Comandi degli F-16 Un gruppo di piloti americani, veterani dell'aviazione con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Dieta della Longevità in terza età, perché non è mai tardi per cominciare; Cibo e salute, in gara giovani talenti per la prevenzione; Sale, pane bianco e poca frutta: come ci nutriamo in modo scorretto senza rendercene conto; Dalla bixonimania al caffè all'olio: le diete più strane (e pericolose) dell'estate 2026. 6 SEGNALI DEL LIPEDEMA (e come eliminarlo) Nodulini sotto la pelle Lividi senza motivo Rotolini persistenti sui fianchi Accumuli di grasso sui gomiti Braccia e gambe gonfie nonostante dieta e allenamento Grasso localizzato sopra le ginocch - facebook.com facebook