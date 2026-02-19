Le nuove Tigri Volanti | piloti americani ai comandi degli F16 ucraini

Gli Stati Uniti hanno inviato piloti veterani per aiutare l’Ucraina a usare gli F-16, a causa delle crescenti esigenze militari sul fronte orientale. Questi aviatori americani, con anni di esperienza in missioni di guerra, hanno preso il controllo degli aerei per formare i militari ucraini e migliorare le capacità della difesa aerea. Il loro arrivo rappresenta un passo importante nella collaborazione tra i due paesi, rafforzando la presenza di forze straniere sul territorio. La decisione si inserisce in un quadro di sostegno militare continuo.

La Guerra Silenziosa nel Cielo Ucraino: Piloti Americani agli Comandi degli F-16. Un gruppo di piloti americani, veterani dell’aviazione con esperienza in diversi teatri di guerra, è stato dispiegato in Ucraina per supportare le forze armate locali nell’utilizzo dei caccia F-16. Questi esperti, rapidamente identificati come una risorsa chiave nella difesa dello spazio aereo ucraino, operano in un contesto di crescenti attacchi missilistici russi, fornendo assistenza tecnica e tattica ai piloti ucraini. L’intervento mira ad accelerare l’integrazione dei nuovi velivoli e a rafforzare le capacità di difesa di Kiev.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ucraina, ex piloti Nato americani e olandesi a comando degli F16 in guerra con la Russia: così intercettano armi e droniUn ex pilota statunitense e uno olandese comandano ora gli F-16 in Ucraina, secondo Intelligence Online.

Leggi anche: Come le nuove tigri del Sud-est asiatico sfidano il disordine globale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.