salute e ai 1 americano su 4 si affida ai chatbot per avere consigli

Secondo un’indagine condotta dal West Health-Gallup Center, un quarto degli adulti negli Stati Uniti si rivolge ai chatbot basati sull’intelligenza artificiale per ricevere indicazioni sulla salute fisica e mentale. La presenza di queste tecnologie nella vita quotidiana degli americani si è consolidata, con molte persone che preferiscono affidarsi a strumenti digitali per ottenere risposte immediate e accesso a informazioni sanitarie.

L’ AI è già entrata nella routine sanitaria di milioni di statunitensi. Secondo un’indagine del West Health-Gallup Center, un adulto su quattro la utilizza per ottenere informazioni e consigli sulla salute fisica e mentale. Non per sostituire il medico, almeno nella maggior parte dei casi: più della metà usa i chatbot come supporto, prima o dopo una visita. Il 71% cerca risposte immediate, mentre il 67% vuole vedere “cosa dice l’AI”.;a emerge soprattutto un atteggiamento sempre più autonomo: circa sei persone su dieci fanno ricerche per conto proprio, sia prima sia dopo aver parlato con un medico. I vantaggi dell’AI in salute. Non è solo una questione di comodità.🔗 Leggi su Lapresse.it

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