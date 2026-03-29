Da sette giorni non si hanno aggiornamenti su Marco Marazzo, un uomo di 47 anni residente a Vipiteno. Le autorità stanno continuando le ricerche per trovare il 47enne scomparso, senza aver ancora individuato alcuna traccia o dettaglio utile. La famiglia e le forze dell'ordine sono in attesa di eventuali sviluppi.

L’uomo, 47 anni, avrebbe dovuto incontrare i suoi genitori per pranzo ma non si è mai presentato all’appuntamento. Circa 150 operatori del soccorso alpino lo stanno cercando in valle. Chiunque abbia sue notizie o informazioni su dove potrebbe essere andato è invitato a chiamare il numero unico di emergenza 112 Proseguono le ricerche di Marco Marazzo, il 47enne residente a Vipiteno di cui non si hanno notizie da una settimana. Domenica 22 marzo, infatti, l’uomo avrebbe dovuto incontrarsi con i suoi genitori a pranzo ma non si è mai presentato all’appuntamento. A quel punto è scattato l’allarme alla Centrale unica di emergenza e i soccorritori si sono immediatamente attivati nel tentativo di rintracciarlo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Ancora nessuna notizia di Marco Marazzo, scomparso da sette giorni

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