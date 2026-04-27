Diego Tedeschi scomparso da giorni | ricerche in corso tra Zola Predosa e la Barca

Da diversi giorni, le forze dell'ordine stanno effettuando ricerche per trovare Diego Tedeschi, un uomo di 25 anni residente a Zola Predosa. Le ricerche si concentrano tra Zola Predosa e la zona della Barca. Al momento, non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute o le circostanze della sua scomparsa. La famiglia e le autorità continuano a monitorare la situazione in attesa di eventuali sviluppi.

Sono ancora in corso le ricerche di Diego Tedeschi, 25 anni, residente a Zola Predosa, di cui non si hanno più notizie da diversi giorni. Il ragazzo si è allontanato volontariamente giovedì dalla casa dove abita con i genitori e da quel momento si sono perse le sue tracce.Registrati alla sezione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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