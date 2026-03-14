Un noto esperto di bellezza ha dichiarato di attendere con serenità la propria morte, affermando di vivere oggi per perdonare. In un’intervista, ha ricordato come il pomeriggio precedente fosse passato velocemente, mentre inseriva monetine nel jukebox per ascoltare musica degli anni Sessanta. La sua prospettiva sulla vita si concentra sulla pace interiore e sul valore del perdono.

Milano, 14 marzo 2026 – “A me sembra ieri pomeriggio il tempo in cui mettevo le monetine nel jukebox per ascoltare le canzoni degli anni Sessanta. Ed è già ora di andare fuori da i cogl.i”. Diego Dalla Palma, esperto di bellezza e narratore, torna a Milano, al Teatro Gerolamo, oggi e domani, con lo spettacolo, “Perché no?“. “Ancora due date e mi prendo una pausa. Ho bisogno di andare. Anche se la consapevolezza che mi ha dato questo viaggio teatrale è un regalo meraviglioso”. Ripartiamo da qui, dal titolo: “Perché No?“. Che non è un’indicazione di voto. "Nooooooo. Con tante “o“ (sorride). Il viaggio con la vita è il sottotitolo, la chiave. Da giovani è tutto un ‘Perché no’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diego Dalla Palma: “Aspetto la morte con gioia, è tempo di andare. Oggi vivo per perdonare”

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