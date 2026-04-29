Marco Travaglio intervista Vladimir Solovyev sul “Fatto Quotidiano”, dopo che il giornalista televisivo russo aveva rivolto pesanti insulti a Giorgia Meloni, tra cui un’accusa di essere una “putta”. Solovyev, noto per le sue posizioni forti, ha ricevuto una piattaforma per esprimere le sue opinioni, mentre il dibattito si è acceso su temi legati alla politica italiana e alle dichiarazioni del commentatore russo.

Il palcoscenico è garantito, è quello che gli offre Marco Travaglio sul “ Fatto Quotidiano “, regalo graditissimo al guitto televisivo russo, Vladimir Solovyev, che a più riprese nei giorni scorsi aveva insultato pesantemente Giorgia Meloni. Oggi, in una lunga intervista, non si scusa e rilancia, ma con toni volgarmente bonari. “Per me l’Italia è come una seconda patria. Per quel che il vostro paese rappresenta per i russi e la relazione speciale che abbiamo avuto storicamente. Non ho problemi con l’Italia, forse alcuni italiani con me.”. E gli insulti, “Putta-Meloni”? “ Se ci si riferisce alla parola in spagnolo, o in italiano, vuol dire una cosa; se, invece, si considera la lingua russa putta è in realtà putanitsa, che significa ‘confusione’, ‘non sapere di quel che si parla’.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Diede della “putta” alla Meloni, Travaglio gli regala una bella intervista. Il delirio di Solovyev: “Voi italiani dovete scusarvi”

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