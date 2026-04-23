Dopo Meloni anche il presidente Mattarella finisce nel mirino dei russi Nuovo delirio di Solovyev

Il giornalista Vladimir Solovyev, noto commentatore russo, ha dedicato un intervento nel suo programma a un attacco contro l’Italia, intitolato “Appello all’Italia – finanziatori del nazismo”. La critica si rivolge sia alla premier che al presidente della Repubblica, che sono finiti nel mirino delle sue dichiarazioni. Solovyev ha espresso le sue opinioni durante la trasmissione trasmessa in Russia, senza alcun riscontro ufficiale o dichiarazioni da parte delle istituzioni italiane.

Nuovo attacco del propagandista russo Vladimir Solovyev nei confronti dell’Italia, nel corso dell’ultima puntata del suo programma intitolata “Appello all’Italia – finanziatori del nazismo”. Il conduttore, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin, ha rivolto dure critiche a diversi esponenti politici italiani, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sostenendo che “non capiscono di cosa parlano”. Mattarella nel mirino della propaganda russa. “Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica: quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che ‘è peggio di un animale’, q uando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa state parlando”, ha dichiarato Solovyev.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dopo Meloni, anche il presidente Mattarella finisce nel mirino dei russi. Nuovo delirio di Solovyev Notizie correlate Leggi anche: Dopo Meloni Solovyev attacca Mattarella: «Non sa di cosa parla». L’invettiva del filo-Putin Dopo le Olimpiadi anche l'Nba Europe finisce nel mirino di collettivi e antagonistiDopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel mirino dei movimenti di sinistra e dei centri sociali finisce l’Nba Europe. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Generali e ingegneri Dopo Trump e Netanyahu, il governo Meloni si smarca anche da Caltagirone; Arianna Meloni a Torino dopo lo scandalo Delmastro: Basta con gli errori; È inaccettabile, le parole di Giorgia Meloni dopo l'attacco di Trump al Papa - 14/04/2026; Gelo tra Italia e Usa dopo le critiche della premier Meloni al presidente Trump. Genova, anche il The Guardian lancia la sindaca Salis: Una ventata d'aria fresca, mentre Giorgia Meloni si indebolisceDopo l’americano Bloomberg un altro influente media internazionale dedica un servizio a Silvia Salis come possibile figura unificante del centrosinistra ... ilsecoloxix.it Meloni nel fortino dopo l’attacco di Trump: Sì, me lo aspettavo. La diplomazia per ricucireAltro che sudditanza. Contatti Tajani-Rubio, si attiva l’ambasciata. L’apprezzamento per le parole di Schlein ... repubblica.it Dopo le parole contro la premier Giorgia Meloni tira in causa il Presidente della Repubblica, l'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio e i leader Ue. E La portavoce del ministero degli Esteri Zakharova lo spalleggia - facebook.com facebook Se Meloni dopo quasi quattro anni ha come unico argomento “le colpe di quelli che c’erano prima” ammette l’irrilevanza di “quelli che ci sono adesso”. x.com