L’esperienza e la passione I nuovi Maestri del lavoro si rimboccano le maniche

Venerdì al Conservatorio di Milano si svolgerà una cerimonia durante la quale tredici persone provenienti dalla provincia di Monza e della Brianza riceveranno la Stella al merito del lavoro. A consegnare il riconoscimento sarà un ente ufficiale, e i destinatari avranno ottenuto il titolo di Maestri del lavoro. L’evento celebra l’esperienza e la passione maturate dai premiati nel corso degli anni.

Venerdì al Conservatorio di Milano tredici brianzoli riceveranno la Stella al merito del lavoro, acquisendo il titolo di Maestri del lavoro. Verrà proposto loro di impegnarsi nelle attività del Consolato dei Mdl di Monza e Brianza (circa 200 soci) per portare la loro esperienza ai giovani delle scuole. I neo Maestri della Brianza saranno Claudio Adragna, monzese, (St Microelectronics Agrate), Gabriele Besana di Besana Brianza (TecnoRobot), Marco Besana di Bernareggio (Gildo Profilati), Corrado Cereda di Arcore (Unimec), Davide Colombo di Seregno (BrianzAcque), Calcedonio Cravotta di Desio (Rimadesio), Marco Maggioni di Cornate d’Adda...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’esperienza e la passione. I nuovi Maestri del lavoro si rimboccano le maniche Notizie correlate Leggi anche: Nasce "Serpieri in Azione": al liceo scientifico i genitori si rimboccano le maniche per la scuola Nominati i nuovi Maestri del lavoro di Novara e VcoSono 15 i nuovi Maestri del lavoro delle province di Novara e Vco che il 1° maggio riceveranno a Torino la prestigiosa "Stella al merito". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’esperienza e la passione. I nuovi Maestri del lavoro si rimboccano le maniche; Premiati 19 Maestri del Made in Italy: innovazione e tradizione al servizio dell’eccellenza nazionale; La Sicurezza come esperienza vissuta, i Maestri del Lavoro all'ISC NORD di San Benedetto; Ottantesimo di Confartigianato, premiati 15 nuovi maestri d’opera e d’esperienza. L’esperienza e la passione. I nuovi Maestri del lavoro si rimboccano le manicheTredici brianzoli venerdì primo maggio riceveranno la Stella al merito. Saranno testimonial d’impegno e competenza per avvicinare scuole e aziende. ilgiorno.it Etica e cultura della sicurezza. I Maestri del Lavoro e la Gen AlphaGli studenti della 2F dell’IC Staffetti Massa2 intervistano le eccellenze del settore pubblico Così trasmettiamo alle nuove generazioni la nostra esperienza di vita vissuta . lanazione.it Otto nuovi Maestri del lavoro in provincia di Arezzo x.com Sono 15 i nuovi Maestri del Lavoro 2026 della provincia di Varese, insigniti della “Stella al Merito del Lavoro”, una delle onorificenze più prestigiose conferite ai lavoratori italiani - facebook.com facebook