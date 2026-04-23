Il prefetto incontra i nuovi Maestri del Lavoro | il primo maggio l' onorificenza

Il 23 aprile, il prefetto di Padova ha incontrato i cittadini locali in Prefettura. La riunione ha riguardato la consegna, prevista per il primo maggio al teatro Toniolo di Mestre, delle “Stelle al Merito del lavoro”. Questa onorificenza è attribuita dal presidente della Repubblica e sarà consegnata ai nuovi Maestri del Lavoro, riconoscendo il loro impegno nel campo lavorativo.

Oggi 23 aprile il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha ricevuto, in Prefettura, i cittadini patavini che venerdì primo maggio, presso il teatro Toniolo di Mestre riceveranno l'onorificenza delle “Stelle al Merito del lavoro”, conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: La Delegazione dei Maestri del Lavoro di Avellino accolta dal Prefetto Rossana Riflesso Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di AvellinoInsigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stelle al Merito del lavoro, ecco i padovani che le riceveranno il prossimo 1 maggio; Andretta, il Prefetto Riflesso legge il messaggio di Piantedosi: Memoria viva per rafforzare i valori della Repubblica; Lavoratori Cosmopol di nuovo dal Prefetto: sicurezza e diritti in bilico ad Avellino. Stella al Merito del Lavoro: i nomi dei 12 veronesi insigniti da MattarellaPremio all'eccellenza veronese: 12 nuovi Maestri del Lavoro ricevono la Stella al Merito dal presidente Mattarella ... veronaoggi.it Stelle al Merito: ecco i nuovi Maestri del Lavoro biellesiStelle al Merito: ecco i nuovi Maestri del Lavoro biellesi. Sono stati accolti nella sede dell'Unione industriale biellese ... laprovinciadibiella.it Primo maggio, in Valle d'Aosta quattro nuovi Maestri del lavoro. Cerimonia si terrà venerdì 1° maggio a palazzo regionale #ANSA x.com Autovettura in fiamme in Via Maestri del Lavoro a Fiume Veneto . Sul posto una squadra e l'autobotte della sede pordenonese dei Vigili del fuoco. La vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente, unico occupante del mezzo, accortosi dell’inc - facebook.com facebook