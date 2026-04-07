Durante la Settimana Santa del 2026, nel centro storico della città, si sono svolti i tradizionali riti religiosi che coinvolgono la comunità locale. Le vie strette e silenziose hanno fatto da cornice a processioni e cerimonie che rappresentano un momento importante per gli abitanti, consolidando un patrimonio culturale che si ripete ogni anno. Le celebrazioni hanno richiamato numerosi partecipanti, mantenendo viva la tradizione radicata nel tempo.

Un tempo sospeso, in cui storia e fede si incontrano e si riconoscono, dando vita a una tradizione che continua a parlare al cuore di migliaia di persone Nelle viuzze raccolte del centro storico, dove il passo si fa breve e il silenzio diventa preghiera, la Settimana Santa 2026 ha rinnovato uno dei riti più profondi e identitari della comunità alatrense. Un tempo sospeso, in cui storia e fede si incontrano e si riconoscono, dando vita a una tradizione che continua a parlare al cuore di migliaia di persone. Dalla Domenica delle Palme, aperta dai suggestivi cori del Miserere, fino alle intense rappresentazioni dell’Ultima Cena – ben quattro repliche nella Chiesa degli Scolopi – la città ha accompagnato fedeli e visitatori verso il culmine della Passio Christi del Venerdì Santo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Pasqua in Irpinia 2026, il tempo dei riti e della pace: gli appuntamenti della Settimana SantaServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Ad Avellino, al Circolo della Stampa, ci si è ritrovati per...

“La Processione dei Misteri”: a Montelepre uno dei momenti religiosi più suggestivi della Settimana SantaUn evento unico in Sicilia, ricco di cultura, ma soprattutto colmo di fede, di spiritualità e di pietà popolare e che ha come protagonisti i suoi...

Temi più discussi: I riti della Settimana Santa; Settimana Santa 2026 in Vaticano con Papa Leone XIV; La prima Pasqua di Papa Leone XIV: il programma della Settimana Santa 2026; Gli appuntamenti della Settimana Santa.

Settimana Santa 2026 con Papa Leone XIV | Programma Triduo Pasquale: dalla Lavanda dei Piedi all’Urbi et OrbiProgramma riti Triduo Pasquale Settimana Santa con Papa Leone XIV: dal Giovedì Santo all'annuncio della Pasqua. Novità per le celebrazioni 2026 ... ilsussidiario.net

Messa del Venerdì Santo e via Crucis 2026 in tv: a che ora e dove seguire le celebrazioni della settimana santaLa Settimana Santa 2026 segna il primo ciclo pasquale di Papa Leone XIV. Per il rito del Venerdì Santo al Colosseo, il nuovo Pontefice ha previsto un ritorno alla tradizione: sarà lui a portare la ... fanpage.it

Settimana Santa , Castellaneta - facebook.com facebook