Melfi i giovani sfidano le mafie | dialogo con Don Marcello Cozzi

A Melfi, nell’aula magna dell’Istituto Gasparrini-Righetti, si è tenuto un incontro tra studenti e Don Marcello Cozzi, focalizzato sulla legalità e sulla lotta alle mafie. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani, interessati a discutere di temi legati alla criminalità organizzata e ai valori civici. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di confronto diretto, con domande e interventi da parte degli studenti presenti.

L’aula magna Ferrara dell’Istituto Gasparrini-Righetti di Melfi si è trasformata in un laboratorio di coscienza civile, accogliendo Don Marcello Cozzi per un confronto diretto sulla tematica della legalità. Il coordinatore dell’IRFI (Istituto di Ricerca e Formazione interdisciplinare sulle Mafie) ha presentato il suo recente volume, intitolato Non interferite – il sangue dei preti sull’altare delle mafie, scatenando una reazione vivace e partecipe da parte dei giovani studenti presenti. Un dialogo serrato tra la nuova generazione e la memoria storica. Non si è trattato del solito incontro frontale e unidirezionale, ma di un vero e proprio scambio intellettuale che ha i ragazzi dell’istituto scolastico locale protagonisti con interrogativi profondi e riflessioni mai superficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melfi, i giovani sfidano le mafie: dialogo con Don Marcello Cozzi Notizie correlate Mafie e Chiesa: il libro di Don Cozzi e il debutto di Falvo a PotenzaIl Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà mercoledì 15 aprile 2026, alle 17:30, l’evento di presentazione del volume Non interferite – Il sangue dei... Leggi anche: Poesia contro le mafie: 8 poeti sfidano l’oblio a Valenzano