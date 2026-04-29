In Basilicata, si evidenzia la necessità di un'équipe multidisciplinare stabile dedicata ai bambini con diabete. Un rappresentante locale ha richiesto l’istituzione di un centro diabetologico pediatrico con equipe fissa, sottolineando la mancanza di strutture dedicate e di un coordinamento continuo. La richiesta arriva in un momento in cui si cerca di migliorare l’assistenza sanitaria per i giovani affetti da questa condizione, evidenziando le criticità dei servizi attuali.

? Cosa sapere Lacorazza chiede un'équipe multidisciplinare per il centro diabetologico pediatrico in Basilicata.. Le famiglie richiedono specialisti fissi per superare la precarietà dei servizi regionali.. Lacorazza sollecita interventi strutturali per i servizi diabetologici lucani dopo le richieste dell’Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata. Il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale ha ribadito la necessità di garantire assistenza costante ai piccoli pazienti, sottolineando come il recente riavvio parziale delle attività presso il Centro diabetologico pediatrico regionale non rappresenti ancora una soluzione definitiva per le famiglie del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diabete pediatrico in Basilicata: serve un’équipe stabile per i bimbi

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